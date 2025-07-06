В Госдуме рассказали о новых обязанностях врачей

«Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что с 1 марта на территории России начал действовать новый закон, ориентированный на предотвращение общественно опасных поступков со стороны граждан с хроническими либо длительно протекающими психическими заболеваниями. Принятие данного нормативного акта направлено на повышение уровня общественной безопасности, а также на предоставление необходимой и своевременной поддержки лицам, нуждающимся в психиатрической помощи.