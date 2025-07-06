В Шереметьево произошел коллапс из-за украинских дронов, отменено 174 рейса: что известно

В субботу, 5 июля, в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за угрозы БПЛА отменили почти две сотни рейсов, а десятки пришлось перенести. Из-за возникшей ситуации прибывшие были вынуждены часами сидеть в салонах самолетов, а вылетающие — столь же долго ожидать посадку в терминалах. При этом другие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжили работать в штатном режиме. Подробнее о создавшемся коллапсе — в материале URA.RU.