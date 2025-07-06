ВВС США подняли истребители из-за приближения самолёта к гольф-клубу Трампа

Гражданский самолёт вошёл в «ограниченное» воздушное пространство над гольф-клубом в американском штате Нью-Джерси, где находится президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
На фоне этого в воздух были подняты истребители ВВС США. Об случившемся заявили в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.
Речь идёт о гольф-клубе Трампа в Бедминстере.
«Истребители осуществили перехват гражданского самолёта, который нарушил временно ограниченное воздушное пространство над Бедминстером», — говорится в сообщении.
Американские военные отметили, что гражданский самолёт «был безопасно выведен из этой зоны».
По информации журналистов, Трамп проводит выходные в гольф-клубе, публичные мероприятия не запланированы.
По данным СМИ, увлечение Трампа игрой в гольф оценивается 18,2 миллиона долларов, речь идёт о сумме, которую заплатили американские налогоплательщики с января текущего года.