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ВВС США подняли истребители из-за приближения самолёта к гольф-клубу Трампа

Трамп проводит выходные в собственном гольф-клубе в Бедминстере.

Источник: Аргументы и факты

Гражданский самолёт вошёл в «ограниченное» воздушное пространство над гольф-клубом в американском штате Нью-Джерси, где находится президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

На фоне этого в воздух были подняты истребители ВВС США. Об случившемся заявили в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

Речь идёт о гольф-клубе Трампа в Бедминстере.

«Истребители осуществили перехват гражданского самолёта, который нарушил временно ограниченное воздушное пространство над Бедминстером», — говорится в сообщении.

Американские военные отметили, что гражданский самолёт «был безопасно выведен из этой зоны».

По информации журналистов, Трамп проводит выходные в гольф-клубе, публичные мероприятия не запланированы.

По данным СМИ, увлечение Трампа игрой в гольф оценивается 18,2 миллиона долларов, речь идёт о сумме, которую заплатили американские налогоплательщики с января текущего года.

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