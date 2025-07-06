Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров в России

Ранее KP.RU писал, что в июне 2025 года пенсионеры получат выплаты раньше обычного — 10 или 11 числа. Причина — празднование Дня России, которое выпадает на 12 июня. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что обычно пенсии начисляют с 12 по 15 число, но в июне график изменится, так как День России является нерабочим днём.