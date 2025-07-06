Стала известна средняя пенсия неработающих пенсионеров в России

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России достигла 24 019 рублей в месяц. Об этом сообщили в Социальном фонде, данные которого приводит РИА Новости.
По информации ведомства, на 1 апреля 2025 года пенсии работающих пенсионеров составили в среднем 24 019 рублей. Для сравнения, на 1 января этот показатель был чуть ниже — 23 758 рублей.
Ранее KP.RU писал, что в июне 2025 года пенсионеры получат выплаты раньше обычного — 10 или 11 числа. Причина — празднование Дня России, которое выпадает на 12 июня. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что обычно пенсии начисляют с 12 по 15 число, но в июне график изменится, так как День России является нерабочим днём.
Стоит отметить, что данная мера коснется всех получателей выплат. В Госдуме обратили внимание, что пенсию получат раньше и те, кому выплата приходит на карту, и те, кто получает её на почте.