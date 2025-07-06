Врач-невролог предупредила, как частые переработки ускоряют старение мозга

Современный ритм жизни с постоянной спешкой, работой без выходных и хроническим недосыпом опасен для мозга. Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала KP.RU, что такая нагрузка может серьезно повысить риск развития деменции в будущем.