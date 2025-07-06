Врач-невролог предупредила, как частые переработки ускоряют старение мозга

Современный ритм жизни с постоянной спешкой, работой без выходных и хроническим недосыпом опасен для мозга. Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала KP.RU, что такая нагрузка может серьезно повысить риск развития деменции в будущем.
— Ведя такой образ жизни — с переработками, отсутствием выходных, бессонными ночами — люди сами себе повышают риск деменции в будущем, — предупредила специалист.
По словам врача, в последнее время случаи потери памяти и когнитивных нарушений участились даже у людей среднего возраста. Болезнь Альцгеймера, связанная с потерей памяти, может начать развиваться в 40−50 лет.
— У пациентов с Альцгеймером, особенно при раннем начале заболевания, забывчивость неуклонно прогрессирует. Человек съездил в отпуск, отоспался, снизил нагрузки на работе, а голова работает все хуже и хуже, — пояснила Чердак.
Одним из типичных признаков болезни является «стирание» воспоминаний, что объясняется законом Рибо. Это процесс, при котором сначала исчезают недавно произошедшие события, а затем постепенно стираются более старые воспоминания.