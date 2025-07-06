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Туман на время парализовал воздушную гавань Сахалина

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильного тумана в воскресенье, 6 июля, задержали четыре авиарейса.

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильного тумана в воскресенье, 6 июля, задержали четыре авиарейса. Об этом проинформировала пресс-служба воздушной гавани.

«Из-за тумана по решению авиакомпаний изменено время прибытия/отправления ряда рейсов», — говорится в сообщении аэропорта областного центра.

Несмотря на сложные погодные условия, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Как свидетельствует онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Южно-Курильск.

Ранее стало известно, что во время ограничений в аэропортах Москвы в «Шереметьево» застряла группа «Блестящие».