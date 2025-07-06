Оззи Осборн и Black Sabbath дали последнее выступление в родном Бирмингеме

Шэрон Осборн ранее сообщала, что ее муж больше не может ходить из-за болезни Паркинсона, но его вокал остается таким же сильным, как и прежде. Black Sabbath, образованная в Бирмингеме в 1968 году, является одной из самых успешных метал-групп в истории, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, сообщает Independent.