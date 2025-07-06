Оззи Осборн и Black Sabbath дали последнее выступление в родном Бирмингеме

Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз вышли на сцену перед публикой в городе Бирмингем. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июля.
Концерт в рамках масштабного мероприятия стал последним выступлением для группы, считающейся основательницей хэви-метала, в их родном городе. Вместе с Осборном, который выступал, сидя на троне из-за болезни Паркинсона, на сцену вышли гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты исполнили такие известные хиты, как War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid.
После концерта Осборну подарили торт, и в небо запустили фейерверки. Мероприятие, в котором также приняли участие группы Guns N" Roses, Metallica, Slayer, Alice In Chains и другие, продлилось десять часов.
Шэрон Осборн ранее сообщала, что ее муж больше не может ходить из-за болезни Паркинсона, но его вокал остается таким же сильным, как и прежде. Black Sabbath, образованная в Бирмингеме в 1968 году, является одной из самых успешных метал-групп в истории, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, сообщает Independent.
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