«Прогресс МС-31» успешно пристыковался к российскому сегменту МКС

Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком стартовала с космодрома Байконур 3 июля в 22:32 по московскому времени, выведя его на низкую околоземную орбиту. Полёт корабля к станции осуществлялся по традиционной двухсуточной схеме сближения, за время которой «Прогресс МС-31» совершил 34 витка вокруг Земли. Корабль пробудет на орбите Земли 167 суток.