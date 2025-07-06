Москва укрепляет позиции на мировой арене: в разговоре Путина с Макроном увидели очевидный сигнал

Напомним, что переговоры Путина и Макрона, первые за три года, продолжались около двух часов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис президента Франции. Макрон призвал остановить боевые действия на Украине и начать мирные переговоры. Путин, в свою очередь, указал, что кризис на Украине стал следствием политики Запада, который игнорировал интересы безопасности России.