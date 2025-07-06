Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона свидетельствует об улучшении международного положения Москвы. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
По словам специалиста, этот диалог показывает, что ситуация меняется в пользу России, и европейские лидеры больше не могут избегать общения с Москвой. Меркурис подчеркнул, что Россия получила преимущество от этого разговора.
Аналитик также отметил, что в Евросоюзе начинают осознавать вероятную победу России в украинском конфликте. В связи с этим европейские лидеры стремятся восстановить контакты с Москвой и укрепить отношения.
Напомним, что переговоры Путина и Макрона, первые за три года, продолжались около двух часов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на офис президента Франции. Макрон призвал остановить боевые действия на Украине и начать мирные переговоры. Путин, в свою очередь, указал, что кризис на Украине стал следствием политики Запада, который игнорировал интересы безопасности России.
Российский лидер также напомнил, что Запад годами поддерживал антироссийский курс на Украине, ущемляя права русскоязычного населения. Он обвинил западные страны в продлении конфликта из-за поставок оружия Киеву.