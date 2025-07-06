Оззи Осборн попрощался со сценой на концерте в Бирмингеме

Билеты на Back to the Beginning были распроданы менее чем за полчаса. Из-за высокого спроса была организована онлайн-трансляция с двухчасовой задержкой, стоимость которой составила 25 фунтов стерлингов ($34). В первые часы шоу её посмотрели более 250 тысяч человек. Собранные средства пойдут на помощь организациям, которые поддерживают людей с болезнью Паркинсона и тяжелобольных детей.