В Николаеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В украинском городе Николаеве прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский «24-й телеканал». Об этом стало известно в воскресенье, 6 июля.
Сообщается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена с 00:42 по московскому времени, передает Газета.ру со ссылкой на источник.
Накануне в Одессе произошел взрыв автомобиля, внутри которого находился украинский военный. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили несколько местных СМИ. По предварительной информации, мужчина остался жив. На данный момент медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. На месте также работает полиция.
3 июля СМИ сообщили, что бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре Луганска. Кроме того, трое горожан получили ранения. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Следователи зафиксировали незаконное изготовление и хранение либо передачу взрывчатых веществ.
Жительница города Брянки, которая подорвала бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, жила на пособия и ранее состояла в организации «Свидетели Иеговы»*. Один из детей злоумышленницы состоял на учете в отделе по делам семьи.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.