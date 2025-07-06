В Николаеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Накануне в Одессе произошел взрыв автомобиля, внутри которого находился украинский военный. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили несколько местных СМИ. По предварительной информации, мужчина остался жив. На данный момент медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. На месте также работает полиция.