ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

Напомним, что 1 июля представители йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что их ракетные войска атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». По словам представителя йеменских хуситов Яхьи Сариа, операция прошла успешно, и ракета достигла цели. Кроме того, он отметил, что по территории Израиля были нанесены удары с использованием беспилотников.