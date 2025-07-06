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ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

В ряде районов Израиля звучала воздушная тревога из-за выпущенной Йеменом ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно перехватила ракету, запущенную из Йемена. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. Для обеспечения безопасности в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

«Перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в публикации пресс-службы.

В ЦАХАЛ уточнили, что воздушная тревога в нескольких районах Израиля объявлялась «в соответствии с протоколом».

Напомним, что 1 июля представители йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что их ракетные войска атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». По словам представителя йеменских хуситов Яхьи Сариа, операция прошла успешно, и ракета достигла цели. Кроме того, он отметил, что по территории Израиля были нанесены удары с использованием беспилотников.

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