Пленный солдат ВСУ призвал украинских военных сложить оружие

Коржун заявил, что в российском плену к нему относятся хорошо, и назвал россиян «нормальными людьми» и «братьями». Он призвал украинских солдат «думать головой» и сдаваться, чтобы остаться в живых. Военнопленный также выразил благодарность российским медикам за оказанную ему помощь после ранения.