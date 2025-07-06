Пленный солдат ВСУ призвал украинских военных сложить оружие

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Коржун, находящийся в российском плену, обратился к украинцам с призывом сложить оружие и прекратить участие в конфликте. Видеозапись его обращения опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.
Коржун заявил, что в российском плену к нему относятся хорошо, и назвал россиян «нормальными людьми» и «братьями». Он призвал украинских солдат «думать головой» и сдаваться, чтобы остаться в живых. Военнопленный также выразил благодарность российским медикам за оказанную ему помощь после ранения.
— Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают — наши братья. Ребята, думайте головой, сдавайтесь, будете живы, — заявил Коржун.
Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что большинство бывших заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), пропали без вести в районе Волчанска Харьковской области. В социальных сетях появилось множество объявлений о поиске военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава 57-й омбр, пропавших без вести в 20-х числах июня под Волчанском.