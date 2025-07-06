Эксперт назвала самую востребованную профессию будущего

По словам Ржондовской, если еще несколько лет назад нейросети считались редкостью, то сегодня их применение стало повсеместным. Эксперт выразила уверенность, что в ближайшие два-три года при помощи ИИ станет возможна разработка крупных проектов. Для этого потребуется не только использование высокопроизводительных серверов, но и грамотное составление промтов, подчеркнула Ржондовская.