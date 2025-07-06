Отпускникам подсказали, как спасти кожу летом

Долгое нахождение в соленой воде может привести к появлению раздражения на коже, заявила Пашкова.
Воздействие соленой воды в море и хлорированной — в бассейнах приводит к обезвоживанию, раздражению кожи, а ультрафиолетовое излучение — к ускорению процессов ее старения. В связи с этим сразу после выхода из воды нужно принять душ и нанести на кожу увлажняющий и солнцезащитный кремы. Об этом сообщила детский дерматолог, косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашкова.
«Морская вода содержит соли, минералы и микроэлементы, которые в умеренном количестве могут быть полезны — они стимулируют кровообращение и обладают противовоспалительным действием. Однако длительное пребывание в соленой воде приводит к обезвоживанию кожи», — заявила Пашкова. Ее слова передает Life.ru.
По словам специалиста, обработка хлором воды в бассейнах способна спровоцировать сухость, зуд и шелушение кожи, а также усугубить течение хронических дерматологических заболеваний — например, экзема или атопический дерматит. Александра Пашкова рекомендует сразу после выхода из воды принять душ, используя мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов и парфюмерных отдушек. Для восстановления баланса влаги в коже следует нанести увлажняющие кремы или эмульсии на основе гиалуроновой кислоты, ниацинамида, керамидов или экстракта алоэ вера. Если кода относится к сухому либо чувствительному типу, то предпочтение стоит отдавать продуктам, содержащим масло ши, сквалан и омега-жирные кислоты.
Кроме того, после купания кожа становится более восприимчивой к солнечному излучению, поэтому нужно регулярно наносить водостойкий солнцезащитный крем с фактором защиты не ниже SPF 30, обновляя его каждые два часа. Особое внимание следует уделять лицу, плечам и участкам кожи, склонным к пигментации. Также после соленой воды часто возникают раздражения — особенно в области шеи, подмышечных впадин и на лице — поэтому рекомендуется использовать успокаивающие спреи или кремы с пантенолом, термальной водой или аллантоином.
По словам дерматолога, для эффективного восстановления кожи вечером можно нанести на нее питательные кремы или молочко. Она также предостерегает от использования скрабов, пилингов, а также средств с кислотами, ретинолом или спиртом сразу после купания, чтобы избежать микротравм и усиления раздражения. Кроме ого, важно в достаточном количестве употреблять жидкость в жару.