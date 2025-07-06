Отпускникам подсказали, как спасти кожу летом

Кроме того, после купания кожа становится более восприимчивой к солнечному излучению, поэтому нужно регулярно наносить водостойкий солнцезащитный крем с фактором защиты не ниже SPF 30, обновляя его каждые два часа. Особое внимание следует уделять лицу, плечам и участкам кожи, склонным к пигментации. Также после соленой воды часто возникают раздражения — особенно в области шеи, подмышечных впадин и на лице — поэтому рекомендуется использовать успокаивающие спреи или кремы с пантенолом, термальной водой или аллантоином.