Ливни и сильный ветер угрожают нескольким регионам России: где можно ожидать опасных природных явлений

Сильные осадки прогнозируются также в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале. В Волгоградской области ожидаются ливни с грозами и ветром до 28 м/с. На Сахалине уровень воды может подняться на метр. В Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области в воскресенье прогнозируют дожди, грозы и ветер до 20 м/с.