Ливни и сильный ветер угрожают нескольким регионам России: где можно ожидать опасных природных явлений

В Дагестане в ближайшие дни ожидается опасная ситуация из-за сильных дождей, которые могут привести к переполнению рек и подтоплению населённых пунктов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, паводковая волна в горах Дагестана вызовет подъем воды до критических отметок.
Сильные осадки прогнозируются также в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале. В Волгоградской области ожидаются ливни с грозами и ветром до 28 м/с. На Сахалине уровень воды может подняться на метр. В Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области в воскресенье прогнозируют дожди, грозы и ветер до 20 м/с.
На Урале, в Тюменской и Курганской областях, ждут сильные дожди. В Омской области возможны грозы, град и ветер до 27 м/с. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае в воскресенье и понедельник ожидаются ливни при температуре 25−30 °C и ветре до 25 м/с. В Красноярском крае при жаре до 35 градусов также прогнозируют дожди.
В Хакасии и Туве температура достигнет 35−37 градусов, но ожидаются грозовые дожди. На Дальнем Востоке сильная жара сочетается с осадками из-за тёплых воздушных масс из Китая и низкого давления. Вильфанд отметил, что дожди снижают пожарную опасность в этих регионах.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что начало июля может принести в Центральную Россию жару, но надолго она не задержится. По словам специалиста, в регион на короткое время придут отголоски европейского зноя.