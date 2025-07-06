Российские дачники рискуют нарваться на крупный штраф

Ранее сообщалось что владельцы дачных участков в России могут быть привлечены к административной ответственности за неправильное применение химических средств для обработки земли. Юрист Тимур Харди отметил, что несоблюдение требований по использованию пестицидов и агрохимикатов повлечет за собой штраф в размере одной-двух тысяч рублей. Он заявил, что перед использованием химикатов нужно тщательно изучать инструкцию к ним, а также удостовериться в разрешении их применения на личных участках.