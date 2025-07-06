Пели и играли на скрипке: в Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы

В воздушной гавани Шереметьево были отменены 174 рейса. В аэропорту «застряли» тысячи пассажиров. Эти данные актуальны на 21:00 мск субботы. К 04:30 мск стало известно, что международные и внутренние рейсы за 5 июля продолжают готовить к вылету в воскресенье.