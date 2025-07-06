Пели и играли на скрипке: в Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы

В воздушной гавани Шереметьево были отменены 174 рейса. В аэропорту «застряли» тысячи пассажиров. Эти данные актуальны на 21:00 мск субботы. К 04:30 мск стало известно, что международные и внутренние рейсы за 5 июля продолжают готовить к вылету в воскресенье.
Так, в воздушной гавани по-прежнему находятся пассажиры нескольких рейсов, которые должны были вылететь ещё утром, либо днём в субботу.
В частности, по данным табло вылета, речь идёт о рейсах в российские города Калининград, Волгоград, Ижевск, а также за рубеж: в Минск, Алматы и Ереван. Ещё ряд рейсов отменили, пассажирам предлагают переоформить билеты.
Вечером в субботу ситуацию прокомментировал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Для скорейшей минимизации последствий от введённых ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц)», — написал он в Telegram.
Ограничения в Шереметьево были установлены утром в субботу и отменены днём.
В Шереметьево «усилили» персонал медпунктов, для пассажиров доступна комната матери и ребёнка.
Застрявшие пассажиры играли на скрипке и хором пели «Катюшу».
В ожидании своих рейсов играют на скрипках, баянах и поют. Так, в воздушной гавани спонтанно возник концерт: толпа хором исполнила песню «Катюша».
Очевидцы рассказали журналистам, что «самая весёлая и музыкальная компания» образовалась в районе гейта 104.
Кроме того, один из пассажиров сыграл на скрипке, ещё один мужчина — на баяне.
Другие пассажиры подпевали музыкантам, исполняя разные песни.
В Шереметьево оказалась группа «Блестящие».
В аэропорту оказались и известные артисты. Участницы музыкального коллектива «Блестящие» Сильвия Золотова, Надя Ручка, Ксения Новикова, Кристина Илларионова и Марина Бережная «застряли» не в залах ожидания, а в самолёте. Они летели из Кургана через Тюмень.
«На корабле бунт, третий час не выпускают из самолёта», — написала в своём блоге вечером в субботу Сильвия Золотова.
Ксения Новикова утверждает, что «на протяжении трёх часов их обещали вскоре выпустить», но «ситуация никак не менялась». Артистка рассказала, что некоторым людям становилось плохо. У некоторых пассажиров, по её словам, «началась паника».
Росавиция: ситуация находится на особом контроле.
Кореняко в своём сообщении подчеркнул, что ситуация находится на особом контроле Минтранса РФ и Росавиации.
По словам очевидцев, ближе к утру воскресенья в залах ожидания аэропорта «довольно плотно». В зоне прибытия внутренних рейсов ситуация спокойная.
Поздним вечером в субботу в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полёты. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС и были сняты в течение часа.