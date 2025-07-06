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Депутат Рады: США не дадут Зеленскому гарантий безопасности в случае протестов

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что Соединенные Штаты отказались предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантии сохранения власти в случае возникновения массовых народных волнений.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что Соединенные Штаты отказались предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантии сохранения власти в случае возникновения массовых народных волнений.

По словам Дмитрука, Зеленскому сообщили, что США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность ему и его окружению. При этом депутат предположил, что ключевым фигурам киевского режима могут предоставить возможность безопасного проживания в странах Запада в случае бегства из Украины.

— Зеленскому было указано на то, что если в стране начнутся волнения, то США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность Зеленского и шайки мародеров, — цитирует сообщение Дмитрука Лента.ру.

2 июля в СМИ появились сообщения о том, что США прекратили поставки Украине зенитных ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за критически низкого уровня вооружения в собственных запасах. 3 июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжают оказывать военную помощь Киеву, но должен убедиться, что обладает достаточным количеством вооружений для себя.

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