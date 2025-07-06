Депутат Рады: США не дадут Зеленскому гарантий безопасности в случае протестов

По словам Дмитрука, Зеленскому сообщили, что США не поддержат подавление гражданского протеста и не будут гарантировать безопасность ему и его окружению. При этом депутат предположил, что ключевым фигурам киевского режима могут предоставить возможность безопасного проживания в странах Запада в случае бегства из Украины.