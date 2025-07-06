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Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые антироссийские санкции

Фицо назвал отказ Словакии поддержать новые санкции защитой интересов страны.

Источник: Комсомольская правда

Словакия отказалась поддерживать новый пакет санкций против России, чтобы защитить свои национальные интересы, которые могут пострадать из-за планов Еврокомиссии полностью прекратить поставки российского газа в ЕС с 1 января 2028 года, сообщил премьер-министр Роберт Фицо.

По словам Фицо, страна не согласится на новые ограничения, пока не получит четких гарантий компенсации ущерба, который может быть нанесен экономике республики. Заявление прозвучало во время празднования Дня святых Кирилла и Мефодия.

Напомним, что словацкие дипломаты 4 июля в Брюсселе заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России. Представители Словакии на уровне послов стран ЕС выразили несогласие с предложенной инициативой.

Министерство иностранных дел Словакии подтвердило, что страна продолжает обсуждать вопрос с Еврокомиссией, но пока выступает против новых ограничений.