Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз погоды на 6 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМССегодня, 6 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня, 6 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, что порадует любителей солнечной погоды. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5−10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит комфортные +14,+16°, а днем ожидается значительное потепление — +30,+32°.

Такой теплый и солнечный день обещает отличные условия для прогулок на свежем воздухе. Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем и питьевую воду!