Опубликован прогноз погоды на 6 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Сегодня, 6 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, что порадует любителей солнечной погоды. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5−10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит комфортные +14,+16°, а днем ожидается значительное потепление — +30,+32°.
Такой теплый и солнечный день обещает отличные условия для прогулок на свежем воздухе. Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем и питьевую воду!