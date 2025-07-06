Группа «Блестящие» застряла в Шереметьево на три часа

Участницы группы «Блестящие» оказались в затруднительной ситуации в московском аэропорту Шереметьево, где их рейс из Тюмени не смог вовремя завершиться из-за сбоев в работе авиасообщения.
По предварительной информации, исполнительницы возвращались из Кургана, где выступали на частном мероприятии, и добирались обратно через Тюмень. После прибытия в столицу пассажиры, включая артисток, провели несколько часов внутри самолёта, ожидая возможности покинуть лайнер.
Одна из участниц коллектива, Ксения Новикова, рассказала, что на протяжении трёх часов пассажирам обещали скорую высадку, однако ситуация оставалась неизменной. По её словам, в салоне стало душно, и некоторым людям стало плохо.
Певица Виктория Золотова также поделилась видеозаписью из самолёта, прокомментировав происходящее как «бунт на корабле» из-за долгого ожидания. Спустя время стало известно, что пассажирам всё же разрешили покинуть борт.
Ранее Оззи Осборн, известный как «Принц тьмы» и один из основателей культовой группы Black Sabbath, провёл прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме — городе, где началась история коллектива.