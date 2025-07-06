Группа «Блестящие» застряла в Шереметьево на три часа

По предварительной информации, исполнительницы возвращались из Кургана, где выступали на частном мероприятии, и добирались обратно через Тюмень. После прибытия в столицу пассажиры, включая артисток, провели несколько часов внутри самолёта, ожидая возможности покинуть лайнер.