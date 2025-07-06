Солнечная активность бьет рекорды: метеозависимым стоит приготовиться к тяжелому месяцу

Солнце вновь проявляет активность, вызывая беспокойство у метеозависимых людей. Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, а в интернете появилось видео с огромным протуберанцем. Его сняли сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Кадры опубликованы в Telegram-канале лаборатории.
По данным ученых, Солнце выбрасывает в космос протуберанцы рекордных размеров. Видео, снятое утром на правом краю солнечного диска, впечатляет масштабом явления. Это не первый подобный случай, но он продолжает удивлять исследователей.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ поделилась прогнозом магнитных бурь на июль 2025 года. Согласно информации ученых, слабая магнитная буря прошла на Земле 2 июля. На следующий день, 3 июля, геомагнитная обстановка осталась нестабильной. Также колебания магнитного поля возможны 7 июля. В середине месяца, 10 и 11 июля, прогнозируется слабая магнитная буря.
С 12 по 13 июля геомагнитное поле будет неспокойным. Аналогичная ситуация ожидается 21 июля. К концу месяца, 22 и 23 июля, возможна еще одна слабая магнитная буря. Нестабильная геомагнитная обстановка сохранится 28 и 29 июля.
Медики советуют метеозависимым людям быть осторожными в эти дни. Они рекомендуют избегать тяжелых физических нагрузок и стрессов, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье.
Ранее KP.RU писал, что в начале июля Земля прошла важную точку своей орбиты — афелий. Это событие произошло 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий. В этот день расстояние до Солнца достигло максимума — более 147 миллионов километров.
Сотрудники планетария пояснили, что орбита Земли слегка вытянута и напоминает эллипс. Из-за этого расстояние до Солнца меняется на три процента в течение года. Однако орбита близка к круговой, поэтому изменения незначительны.
Ученые уточнили, что отдаление Земли от Солнца не влияет на погоду. Смена сезонов связана с наклоном земной оси к плоскости орбиты, а не с расстоянием до звезды. Таким образом, афелий не изменит климатические условия ни летом, ни зимой.