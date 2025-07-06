Солнечная активность бьет рекорды: метеозависимым стоит приготовиться к тяжелому месяцу

Ученые уточнили, что отдаление Земли от Солнца не влияет на погоду. Смена сезонов связана с наклоном земной оси к плоскости орбиты, а не с расстоянием до звезды. Таким образом, афелий не изменит климатические условия ни летом, ни зимой.