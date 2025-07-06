Ученые рассказали, как нелюбимая работа влияет на психику

Эксперимент, в котором приняли участие около 6,5 тысяч американцев, показал, что отношение к работе в возрасте от 25 до 39 лет влияет на психическое здоровье после 40. Примерно 45% участников постоянно были недовольны своей работой, а только 15% сохраняли удовлетворенность ею на протяжении всего периода. Ученые отмечают, что если с годами отношение к работе улучшалось, негативных последствий для психики не наблюдалось.