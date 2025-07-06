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В «Южуралзолоте» прокомментировали информацию о бегстве и задержании своего президента

Представитель компании «Южуралзолото» (ЮГК) опроверг информацию о задержании президента компании Константина Струкова, сообщив ТАСС, что в субботу он находился на рабочем месте в московском офисе ЮГК.

Представитель компании «Южуралзолото» (ЮГК) опроверг информацию о задержании президента компании Константина Струкова, сообщив ТАСС, что в субботу он находился на рабочем месте в московском офисе ЮГК.

«Константин Струков в течение субботнего дня работал в офисе ЮГК в Москве. Как он ранее заявлял, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, задержания не было», — заявил представитель компании.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о задержании Струкова (который также является депутатом Заксобрания Челябинской области и крупнейшим акционером ЮГК) при попытке выехать из страны вопреки судебному запрету.

Сам Струков ранее заявлял ТАСС, что находится в Челябинской области и не намерен скрываться от правоохранительных органов. Из банка данных исполнительных производств следует, что на его имущество наложен обеспечительный арест.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежащих Струкову. По данным источника ТАСС, в иске утверждается, что Струков, будучи депутатом (с 2000 г.) и замглавы заксобрания (с 2017 г.), нарушил запрет на предпринимательскую деятельность: через процедуру банкротства завладел активами ранее возглавляемой им компании, создав ПАО «ЮГК». Холдинг (производит 450 тыс. унций золота в год, месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии) имеет капитализацию свыше 180 млрд рублей, годовую выручку 54 млрд рублей и прибыль 34 млрд рублей. Замгенпрокурора требует обратить в госсобственность 100% долей в ООО «УК “ЮГК” и все акции ПАО “ЮГК”.

Иск предъявлен восьми физическим лицам (ответчики) и пяти компаниям (третьи лица).

ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков РФ с активами в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.

Читайте материал: Глава «Южуралзолота» задержан при попытке сбежать из РФ.