В «Южуралзолоте» прокомментировали информацию о бегстве и задержании своего президента

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежащих Струкову. По данным источника ТАСС, в иске утверждается, что Струков, будучи депутатом (с 2000 г.) и замглавы заксобрания (с 2017 г.), нарушил запрет на предпринимательскую деятельность: через процедуру банкротства завладел активами ранее возглавляемой им компании, создав ПАО «ЮГК». Холдинг (производит 450 тыс. унций золота в год, месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии) имеет капитализацию свыше 180 млрд рублей, годовую выручку 54 млрд рублей и прибыль 34 млрд рублей. Замгенпрокурора требует обратить в госсобственность 100% долей в ООО «УК “ЮГК” и все акции ПАО “ЮГК”.