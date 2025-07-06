Программу ко Дню семьи, любви и верности проведут в павильоне «Макет Москвы»

«Макет Москвы — это место для семейного досуга, где можно увидеть столицу с высоты птичьего полета и познакомиться с историческими и культурными особенностями города. 8 июля для посетителей павильона проведут обзорную экскурсию по миниатюрной столице. Сотрудники расскажут об особенностях создания макета, истории становления центральной части города и его знаковых объектах. Присоединиться к экскурсионной программе можно бесплатно в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.
После экскурсии посетители смогут принять участие в интерактивной викторине и выиграть приз. Регистрация не требуется. Кроме того, каждые 30 минут с 11:00 до 19:30 гости смогут наблюдать светотехнические представления разной тематики. Всего за день покажут десять медиа-спектаклей: «Мегаполис Москва», «Москва Булгакова», «Московские окна», «Времена года», «Песни о Москве», «Лучший город земли», «Я шагаю по Москве», «Архитектурные стили», «История Москвы» и «Пушкин о Москве».
Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.