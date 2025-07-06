Программу ко Дню семьи, любви и верности проведут в павильоне «Макет Москвы»

«Макет Москвы — это место для семейного досуга, где можно увидеть столицу с высоты птичьего полета и познакомиться с историческими и культурными особенностями города. 8 июля для посетителей павильона проведут обзорную экскурсию по миниатюрной столице. Сотрудники расскажут об особенностях создания макета, истории становления центральной части города и его знаковых объектах. Присоединиться к экскурсионной программе можно бесплатно в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.