Скоростной электропоезд «Ласточка» свяжет Челябинск и Уфу

В настоящее время прорабатывается новый маршрут — прямой электропоезд «Ласточка» из Челябинска в Уфу. Этот проект направлен на повышение транспортной связанности между Челябинской областью и Башкортостаном, а также на развитие туризма и экономики. Сейчас специалисты определяют расписание, тарифы и решают технические вопросы. Поезда будут оснащены климат-контролем, видеонаблюдением и удобствами для маломобильных пассажиров.