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Скоростной электропоезд «Ласточка» свяжет Челябинск и Уфу

Скоростные железнодорожные перевозки стимулируют экономику, повышают мобильность населения и улучшают транспортную доступность между регионами. Так считает первый заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимир Перезолов.

Источник: Вечерний Челябинск

В Челябинской области активно развивается скоростное железнодорожное сообщение. Уже действуют маршруты «Ласточка», которая связывает Челябинск и Магнитогорск, и «Орлан» — скоростной экспресс до Екатеринбурга.

В настоящее время прорабатывается новый маршрут — прямой электропоезд «Ласточка» из Челябинска в Уфу. Этот проект направлен на повышение транспортной связанности между Челябинской областью и Башкортостаном, а также на развитие туризма и экономики. Сейчас специалисты определяют расписание, тарифы и решают технические вопросы. Поезда будут оснащены климат-контролем, видеонаблюдением и удобствами для маломобильных пассажиров.

В этом году на организацию железнодорожных пассажирских перевозок в Челябинской области выделено 617,1 млн рублей. В настоящее время курсируют 72 электрички, остающиеся востребованным и безопасным транспортом.

Кроме того, с 7 июля будут запущены два дополнительных скоростных электропоезда до Магнитогорска. Это позволит удовлетворить растущий спрос на данном направлении.