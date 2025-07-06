Скоростной электропоезд «Ласточка» свяжет Челябинск и Уфу

В Челябинской области активно развивается скоростное железнодорожное сообщение. Уже действуют маршруты «Ласточка», которая связывает Челябинск и Магнитогорск, и «Орлан» — скоростной экспресс до Екатеринбурга.
В настоящее время прорабатывается новый маршрут — прямой электропоезд «Ласточка» из Челябинска в Уфу. Этот проект направлен на повышение транспортной связанности между Челябинской областью и Башкортостаном, а также на развитие туризма и экономики. Сейчас специалисты определяют расписание, тарифы и решают технические вопросы. Поезда будут оснащены климат-контролем, видеонаблюдением и удобствами для маломобильных пассажиров.
В этом году на организацию железнодорожных пассажирских перевозок в Челябинской области выделено 617,1 млн рублей. В настоящее время курсируют 72 электрички, остающиеся востребованным и безопасным транспортом.
Кроме того, с 7 июля будут запущены два дополнительных скоростных электропоезда до Магнитогорска. Это позволит удовлетворить растущий спрос на данном направлении.