Беженка рассказала, как виноградная лоза спасла ее от украинского дрона

— Мой (муж) пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами… и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс, — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.