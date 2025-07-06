Жара до +31°С и грозы. Прогноз погоды на 6 июля

По данным Белгидромета, по северу страны возможны кратковременные дожди, днём местами грозы. Ночью температура воздуха составит +8.. +14°С, по западу до +17°С. Днём ожидается от +24°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу республики.
Прогноз погоды по регионам:
- Брест. +29..+31°С. Переменная облачность. Без осадков.
- Витебск. +24..+26°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%).
- Гомель. +26..+28°С. Переменная облачность. Без осадков.
- Гродно. +28..+30°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
- Могилёв. +25..+27°С. Переменная облачность. Без осадков.
- Минск. +26..+28°С. Переменная облачность. Без осадков.