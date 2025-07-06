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Жара до +31°С и грозы. Прогноз погоды на 6 июля

В воскресенье, 6 июля, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и «тёплая воздушная масса». Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +21° 1 м/с 89% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Смартпресс

По данным Белгидромета, по северу страны возможны кратковременные дожди, днём местами грозы. Ночью температура воздуха составит +8.. +14°С, по западу до +17°С. Днём ожидается от +24°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу республики.

Прогноз погоды по регионам:

  • Брест. +29..+31°С. Переменная облачность. Без осадков.
  • Витебск. +24..+26°С. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%).
  • Гомель. +26..+28°С. Переменная облачность. Без осадков.
  • Гродно. +28..+30°С. Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
  • Могилёв. +25..+27°С. Переменная облачность. Без осадков.
  • Минск. +26..+28°С. Переменная облачность. Без осадков.