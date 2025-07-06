Россиянам подсказали, как избавиться от долгов по ЖКХ

Если россиянина официально признают банкротом, то ему не придется выплачивать долги по услугам ЖКХ, заявила Вольвач.
Освободиться от долгов по услугам ЖКХ возможно, если россиянина официально признают банкротом или же списать долг решит сама управляющая компания (УК). Об этом сообщила почетный адвокат России, кандидат юридических наук, заведующая Филиалом «Адвокатская консультация № 71» Межреспубликанской коллегии адвокатов Януара Вольвач.
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«Это можно сделать через суд или воспользоваться более простой процедурой вне суда. Главное условие: сумма всех долгов должна укладываться в определенные рамки. Например, для внесудебной процедуры — от 25 тысяч до одного миллиона рублей», — заявила Вольвач в разговоре с «Газетой.Ru».
После завершения процедуры банкротства все заявленные долги, включая обязательства по оплате коммунальных услуг, считаются безнадежными к взысканию и больше не подлежат оплате. При судебном банкротстве, в первую очередь, реализуется подлежащее взысканию имущество должника — вырученные средства идут на погашение задолженности, а оставшаяся их часть списывается.
Существует и альтернативный путь. Так, если сумма долга слишком маленькая или отсутствуют основания для банкротства, решение о списании задолженности может принять сама управляющая компания. Такое возможно, например, если долг слишком старый и срок исковой давности истек, либо если возврат денег невозможен по иным причинам. В подобных случаях организация вправе самостоятельно списать долг со своего баланса.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года в России начнется годовой эксперимент, направленный на цифровизацию процедур взыскания задолженностей по оплате услуг ЖКХ. Введение новой системы предполагает повышение информированности россиян о наличии у них долгов, снижение нагрузки на мировых судей, а также сокращение сроков взыскания задолженностей. Участие в мероприятии для граждан и коммунальных организаций будет добровольным, передает Общественная Служба Новостей.