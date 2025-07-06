Россиянам подсказали, как избавиться от долгов по ЖКХ

Существует и альтернативный путь. Так, если сумма долга слишком маленькая или отсутствуют основания для банкротства, решение о списании задолженности может принять сама управляющая компания. Такое возможно, например, если долг слишком старый и срок исковой давности истек, либо если возврат денег невозможен по иным причинам. В подобных случаях организация вправе самостоятельно списать долг со своего баланса.