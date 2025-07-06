В России врачи начнут сообщать правоохранителям о потенциально опасных пациентах

По словам депутата, данная мера направлена на предотвращение общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими или длительными психическими заболеваниями. Новый закон призван повысить безопасность граждан и обеспечить своевременную помощь нуждающимся в психиатрической поддержке.
«Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих», — уточнил парламентарий.
Чиновник подчеркнул, что речь идёт не обо всех пациентах с психическими диагнозами. Информировать правоохранительные органы необходимо только в тех случаях, когда специалисты подтверждают потенциальную опасность поведения. Для таких пациентов будет организовано активное диспансерное наблюдение.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России ужесточаются правила выгула собак. В частности, питомцев будет запрещено приводить на официальные пляжи, за исключением собак-поводырей. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы: для граждан — до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. Действующее законодательство также предусматривает обязательное использование короткого поводка и намордника для потенциально опасных пород.