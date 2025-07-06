Сразу три пары связали свои судьбы в День города: незабываемая свадебная церемония в Нагорном парке

Незабываемое событие украсило празднование Дня города во Владивостоке — в самый разгар торжества в Нагорном парке состоялась масштабная церемония бракосочетания, которая объединила сразу три молодые пары, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Выбор места для такого важного события оказался поистине символичным. Нагорный парк, славящийся своей энергетикой и живописными видами, стал идеальным местом для начала совместного пути новобрачных. Величественные пейзажи парка создали неповторимую атмосферу для торжественного события.
Нагорный парк стал идеальным местом для начала совместного пути новобрачных. Фото: shestakovblog.
Искренние улыбки молодоженов, блеск в их глазах и общее радостное настроение создали особую ауру праздника. Гости не могли сдержать восхищения, наблюдая за трогательными моментами торжества.
Это событие стало ярким украшением общегородского праздника и подарило всем присутствующим незабываемые впечатления, отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
Константин Шестаков поздравил новобрачных. Фото: shestakovblog.
«Спасибо, что разделили с нами ваш праздник. Поздравляю! Счастья и любви!».
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