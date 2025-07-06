Грозы и чрезвычайная жара ожидаются в Казахстане 6 июля

В Астане днём ожидается гроза, ветер западный с порывами до 18 м/с. Погодные условия также остаются напряжёнными в Акмолинской области: грозы, град, ветер до 20 м/с, на западе региона — высокая пожарная опасность. В Кокшетау — ветер с порывами до 18 м/с.
В Алматинской области, особенно в горах и на юге, прогнозируются грозы и шквалистый ветер до 23 м/с. Пожароопасность в регионе остаётся на критическом уровне — чрезвычайная на севере, западе и в центре, высокая — на юге и востоке. В Конаеве ночью ожидается гроза, днём — ветер с порывами до 20 м/с. В Алматы ночью также ожидается гроза, ветер до 15 м/с. В городе сохраняется высокая пожарная опасность.
В южной части области Улытау днём прогнозируется жара до +35°С. На западе, юге и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Жезказгане также фиксируется высокий уровень пожарного риска.
Актюбинская область окажется под воздействием сразу нескольких погодных угроз. На юге — жара до +36°С, в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и юго-востоке — высокая. На западе и севере области днём возможны грозы и град. Ожидается усиление северо-западного ветра до 20 м/с. В Актобе днём пройдут грозы, ветер усилится до 15 м/с.
В Костанайской области — грозы, град, а также туман в ночные и утренние часы. Ветер усилится до 20 м/с. В Костанае днём возможны гроза и град, ветер достигнет 20 м/с.
В области Абай — грозы, град и шквалы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в некоторых районах порывы до 28 м/с. В Семее также ожидается град и сильный ветер. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Во Восточно-Казахстанской области местами прогнозируются сильные дожди, особенно на севере и востоке. Ночью и днём — грозы, град, шквалы. Ветер с порывами до 25 м/с. В Усть-Каменогорске возможен сильный дождь и град, ветер до 20 м/с.
В Павлодарской области на севере, востоке и западе возможны грозы, град, шквалы. Ветер днём может достигать 25 м/с. В Павлодаре также ожидается гроза, усиление ветра до 20 м/с.
В Жамбылской области в горных районах прогнозируется ветер до 20 м/с. По всей области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе она также остаётся на критическом уровне.
Мангистауская область окажется под влиянием гроз, местами возможен ветер до 18 м/с. В Актау ожидаются грозы, ночью ветер усилится до 18 м/с. На северо-западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по остальной территории — высокая.
В Атырауской области на западе и севере возможны грозы. На юге региона днём жара достигнет 36. Сохраняется высокая пожароопасность. В Атырау — жара до 35 и риск природных пожаров.
В Северо-Казахстанской области ночью ожидается гроза на востоке, а днём на севере и западе — грозы с градом. Ветер может достигать 28 м/с. В Петропавловске также возможны гроза и град.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в том числе в Кызылорде. То же касается Туркестанской области, где
В Жетысу в дневные часы температура воздуха на востоке, севере и юге поднимется до +37°С. Ветер на севере, востоке и в центре области усилится до 25 м/с.
Спасательные службы просят граждан соблюдать меры предосторожности, избегать открытого огня, не выезжать за пределы населённых пунктов в часы пиковой жары и быть внимательными на дорогах — в условиях гроз, тумана и сильного ветра.