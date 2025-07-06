Грозы и чрезвычайная жара ожидаются в Казахстане 6 июля

В Алматинской области, особенно в горах и на юге, прогнозируются грозы и шквалистый ветер до 23 м/с. Пожароопасность в регионе остаётся на критическом уровне — чрезвычайная на севере, западе и в центре, высокая — на юге и востоке. В Конаеве ночью ожидается гроза, днём — ветер с порывами до 20 м/с. В Алматы ночью также ожидается гроза, ветер до 15 м/с. В городе сохраняется высокая пожарная опасность.