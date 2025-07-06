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Американского блогера восхитила прогулка по ночному Санкт-Петербургу

Американский блогер Джозеф Стивен Роуз, который побывал в Петербурге, рассказал, что остался под большим впечатлением он северной столицы.

Американский блогер Джозеф Стивен Роуз, который побывал в Петербурге, рассказал, что остался под большим впечатлением он северной столицы. Своими эмоциями он поделился на YouTube-канале EXPAT American.

По его словам, Петербург, впрочем, как и вся Россия, поразили его безопасностью.

«Хотел бы я один когда-либо прогуляться ночью? Нет, и я бы очень сильно беспокоился, если бы я не был в России», — заявил блогер, отметив, что изо всех стран мира именно в России он чувствовал себя в полной безопасности.

Блогера удивило, что люди даже в одиночку не боятся ходить по отдаленным улицам. Он считает, что это о многом говорит.

Также американец отметил богатую архитектуру Петербурга и его чистоту.

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