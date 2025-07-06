В Госдуме рассказали о новых способах мошенничества с QR-кодами

Он пояснил, что QR-коды стали распространённым способом оплаты и получения информации, но злоумышленники применяют их для фишинга и мошенничества. Один из методов — наклеивание поддельного кода поверх оригинала в кафе или на кассе. Другой приём — размещение объявлений с QR-кодами, ведущими на фиктивные счета. Люди переводят деньги за несуществующие товары или услуги, что часто случается при продаже техники или аренде жилья.