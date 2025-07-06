Эксперт Дандыкин: дроны на Петербург могли запускать с территории Финляндии

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru отметил, что необходимо рассматривать все варианты точек запуска дронов на Санкт-Петербург, в том числе, и со стороны Финляндии.
«С учетом того, что это страна НАТО и сейчас там зашкаливает русофобия, все может быть. С той стороны сейчас активно укутывают границу колючей проволокой, и минируют подходы», — объяснил он.
Военный эксперт отметил, что граница находится под контролем наших средств противовоздушной обороны.
«Но очевидно, что здесь надо рассматривать все возможные варианты, включая спящие ячейки агентуры, которые там работают. Все варианты надо иметь в виду», — сказал он.
Дандыкин обратил внимание на то, что у беспилотников самолетного типа, которые использует противник, есть возможность за 5 — 6 часов полета преодолеть расстояние в тысячу километров.
«Может где-то он может подсесть, это единственное, что я могу предположить. Дальше кто-то с ним поработает и дальше полетел. У такого беспилотника есть шасси, то есть его могут запустить и с катапульты, но он может и сесть, и взлететь», — добавил эксперт.
Ранее Дандыкин рассказал, откуда могли запускать беспилотники ВСУ для атак по Энгельсу.