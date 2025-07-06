В России стали тщательнее следить за опасными больными: изменение коснулось врачей и полицейских

Леонид Огуль уточнил, что правило касается только тех, чье состояние врачи считают потенциально опасным. Такие пациенты будут находиться под активным наблюдением в диспансерах для контроля их здоровья и предотвращения рисков. Он также отметил, что Минздрав разработал четкие критерии оценки таких случаев, чтобы избежать произвольного применения закона. Это позволит врачам и правоохранителям быстро реагировать на возможные угрозы. Огуль подчеркнул, что закон повысит безопасность, сохраняя принципы гуманности и медицинской этики.