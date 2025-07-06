В России стали тщательнее следить за опасными больными: изменение коснулось врачей и полицейских

С 1 марта 2025 года российские врачи обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, чье поведение может угрожать обществу. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, сообщает РИА Новости.
По словам депутата, новый закон направлен на предотвращение опасных действий со стороны людей с хроническими психическими расстройствами. Он призван повысить безопасность граждан и обеспечить своевременную помощь пациентам.
Леонид Огуль уточнил, что правило касается только тех, чье состояние врачи считают потенциально опасным. Такие пациенты будут находиться под активным наблюдением в диспансерах для контроля их здоровья и предотвращения рисков. Он также отметил, что Минздрав разработал четкие критерии оценки таких случаев, чтобы избежать произвольного применения закона. Это позволит врачам и правоохранителям быстро реагировать на возможные угрозы. Огуль подчеркнул, что закон повысит безопасность, сохраняя принципы гуманности и медицинской этики.
Также с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать норма, позволяющая фельдшерам и акушеркам временно исполнять обязанности участковых врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, при нехватке специалистов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова. Она пояснила, что мера закреплена на федеральном уровне и направлена на обеспечение медицинской помощи в небольших городах и сельских районах.