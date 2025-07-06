Боец Даниил Скабелкин из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Даниил Скабелкин из Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги. Прощание с участником СВО Даниилом Эдуардовичем Скабелкиным состоится 7 июля 2025 года, — говорится в сообщении администрации.
Желающие проводить защитника Отечества в последний путь соберутся в 13:00 в храме Святителя Луки Крымского на территории Тулунской городской больницы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «за ленточкой» героически погиб Владимир Хадаев из Ольхонского района. Бойца не стало 18 июля 2025 года.