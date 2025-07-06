Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный

«ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределили, уплотняли по другим колониям. А нас (мобилизованных — ред.) держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения… В колониях люди, которые не хотят идти воевать, сбегают с колоний любыми способами. Не приходят к месту отправки, а убегают любыми путями, чтобы не ехать на войну», — заявил пленный.