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Киевский режим держит мобилизованных в колониях, рассказал пленный

Пленный Шендевинский: ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы, предварительно освобожденные от заключенных, ради избежаний побега перед отправкой на фронт, рассказал РИА Новости пленный 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский.

«ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределили, уплотняли по другим колониям. А нас (мобилизованных — ред.) держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения… В колониях люди, которые не хотят идти воевать, сбегают с колоний любыми способами. Не приходят к месту отправки, а убегают любыми путями, чтобы не ехать на войну», — заявил пленный.

По его словам, в одной из подобных колоний из мобилизованных была сформирована 211-я бригада ВСУ. Аналогичный распределительный центр с мобилизованными, находящийся на территории колонии, располагался в Черкасской области.

«В колониях мы содержались в тесных комнатах, и мы не имели доступа на окружающую территорию и за территорию колоний. То есть мы фактически были как заключенные в этих колониях», — подытожил пленный.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.