Маск объяснил, почему разочаровался в Дональде Трампе

Маск, ранее являвшийся координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, после ухода с этой должности публично критиковал Трампа, в том числе выражая мнение, что без его поддержки Трамп не победит на выборах 2024 года.