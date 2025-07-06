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Маск объяснил, почему разочаровался в Дональде Трампе

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его отношение к президенту США Дональду Трампу изменилось из-за политики последнего, которая, по его мнению, ведет к увеличению дефицита бюджета страны.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его отношение к президенту США Дональду Трампу изменилось из-за политики последнего, которая, по его мнению, ведет к увеличению дефицита бюджета страны.

— Увеличение дефицита с достигнутого при (экс-президенте США Джо — прим. «ВМ») Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству, — написал Маск в социальной сети X, отвечая на вопрос о причинах изменения его отношения к Трампу.

Маск, ранее являвшийся координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, после ухода с этой должности публично критиковал Трампа, в том числе выражая мнение, что без его поддержки Трамп не победит на выборах 2024 года.

5 июня между Трампом и Маском произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что глава государства упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми. Кроме того, Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.

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