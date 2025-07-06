Экс-игрок омского «Иртыша» дисквалифицирован за ставки против своей команды

Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского на четыре года за участие в ставках на спорт. Инцидент произошел 28 мая во время матча «Сочи» — «Пари НН», где игрок выступал на правах аренды.
Как показало расследование, футболист давал деньги в долг приятелю, зная, что тот поставит их на поражение «Сочи». Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Отметим, вина футболиста в манипулировании результатом матча с нижегородцами не доказана.
Писарский известен омским болельщикам по выступлениям за «Иртыш» в сезоне-2020/2021 под фамилией Сычевой. После перехода в «Оренбург» Владимир стал игроком основы, а в 2022 году подписал контракт с «Крыльями Советов».
Реальный срок отстранения футболиста составит один год. Остальные 36 месяцев будут условными.