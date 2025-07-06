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Экс-игрок омского «Иртыша» дисквалифицирован за ставки против своей команды

Владимира Писарского отстранили от футбола на четыре года.

Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского на четыре года за участие в ставках на спорт. Инцидент произошел 28 мая во время матча «Сочи» — «Пари НН», где игрок выступал на правах аренды.

Как показало расследование, футболист давал деньги в долг приятелю, зная, что тот поставит их на поражение «Сочи». Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Отметим, вина футболиста в манипулировании результатом матча с нижегородцами не доказана.

Писарский известен омским болельщикам по выступлениям за «Иртыш» в сезоне-2020/2021 под фамилией Сычевой. После перехода в «Оренбург» Владимир стал игроком основы, а в 2022 году подписал контракт с «Крыльями Советов».

Реальный срок отстранения футболиста составит один год. Остальные 36 месяцев будут условными.