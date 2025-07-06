Экс-игрок омского «Иртыша» дисквалифицирован за ставки против своей команды

Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского на четыре года за участие в ставках на спорт. Инцидент произошел 28 мая во время матча «Сочи» — «Пари НН», где игрок выступал на правах аренды.