Российские военные ликвидировали свыше 50 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины за неделю над Часовым Яром в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники ВСУ уничтожили подразделения противовоздушной обороны ивановских десантников.
В ведомстве рассказали, что украинские войска пытаются «активно вести воздушную разведку» передовых позиций ВДВ в Часовом Яре. Десантники применяют дроны-перехватчики, которые оборудованы устройством для «выведения из строя» и ликвидации дронов-разведчиков самолётного типа.
Перехватчики выявляют объекты противника, а затем большой скорости, которая составляет до 300 километров в час, сближаются, «пикируют на него и производят таран».
«Только за неделю подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 50 разведывательных беспилотников самолётного типа и продолжают круглосуточно нести боевое дежурство по прикрытию подразделений соединения от средств воздушной разведки и нападения противника», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные штурмом взяли крупный опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе Часова Яра в Донецкой народной республике.