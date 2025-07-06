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Минобороны РФ: над Часовым Яром уничтожили более 50 беспилотников ВСУ

БПЛА ликвидировали подразделения противовоздушной обороны ивановских десантников.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали свыше 50 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины за неделю над Часовым Яром в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ уничтожили подразделения противовоздушной обороны ивановских десантников.

В ведомстве рассказали, что украинские войска пытаются «активно вести воздушную разведку» передовых позиций ВДВ в Часовом Яре. Десантники применяют дроны-перехватчики, которые оборудованы устройством для «выведения из строя» и ликвидации дронов-разведчиков самолётного типа.

Перехватчики выявляют объекты противника, а затем большой скорости, которая составляет до 300 километров в час, сближаются, «пикируют на него и производят таран».

«Только за неделю подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 50 разведывательных беспилотников самолётного типа и продолжают круглосуточно нести боевое дежурство по прикрытию подразделений соединения от средств воздушной разведки и нападения противника», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные штурмом взяли крупный опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе Часова Яра в Донецкой народной республике.

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