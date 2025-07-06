Раскрыто, сколько подростков находятся в списке террористов

Для включенных в реестр Росфинмониторинга действуют запреты на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах, а также использование финансовых услуг, кроме уплаты налогов, выплаты зарплат и возмещения ущерба.