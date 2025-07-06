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Раскрыто, сколько подростков находятся в списке террористов

Более 150 подростков 14−17 лет включены в реестр террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга.

Более 150 подростков 14−17 лет включены в реестр террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга.

Согласно информации, на текущий момент в списке числятся 1 подросток 14 лет, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 шестнадцатилетних, 85 семнадцатилетних.

Общее количество несовершеннолетних в перечне составляет 155 человек. Всего в реестре содержится информация почти о 18 тысячах лиц и организаций.

Для включенных в реестр Росфинмониторинга действуют запреты на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах, а также использование финансовых услуг, кроме уплаты налогов, выплаты зарплат и возмещения ущерба.