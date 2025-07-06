Церковный праздник 6 июля 2025: приметы, традиции и запреты

Святой Евфимий был христианским мучеником, который пострадал за свою веру в III веке. Его жизнь и подвиги вдохновляют многих верующих, и в этот день люди обращаются к нему с молитвами о помощи и защите. В храмах проходят службы, на которых верующие могут почтить память святого.