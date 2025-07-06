Маск ударил по больному месту Трампа: нынешний президент США оказался хуже Байдена

Стоит напомнить, что Маск поддерживал Трампа во время его предвыборной кампании. Однако отношения между ними ухудшились после того, как миллиардер покинул пост в государственной администрации в конце мая. Причиной разногласий стал законопроект, предложенный Трампом, который предусматривал налоговые льготы для граждан. Маск назвал этот документ вредным, утверждая, что он только увеличит и без того значительный дефицит бюджета и создаст дополнительную финансовую нагрузку на американские семьи.