Маск ударил по больному месту Трампа: нынешний президент США оказался хуже Байдена

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство экономической политикой президента США Дональда Трампа. Бизнесмен считает, что действия главы государства ведут к росту дефицита бюджета, который увеличился с 2 триллионов долларов при предыдущей администрации до 2,5 триллионов долларов. Об этом он написал в социальной сети X.
«Увеличение дефицита с достигнутого при Байдене безумного показателя в 2 трлн долларов до 2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству», — ответил Маск на вопрос одного из пользователей о причинах изменения его отношения к Трампу.
Стоит напомнить, что Маск поддерживал Трампа во время его предвыборной кампании. Однако отношения между ними ухудшились после того, как миллиардер покинул пост в государственной администрации в конце мая. Причиной разногласий стал законопроект, предложенный Трампом, который предусматривал налоговые льготы для граждан. Маск назвал этот документ вредным, утверждая, что он только увеличит и без того значительный дефицит бюджета и создаст дополнительную финансовую нагрузку на американские семьи.
Маск не ограничился критикой. Он объявил о создании новой политической партии под названием «Америка». Бизнесмен заявил, что страна нуждается в новой политической силе, чтобы избежать банкротства из-за неэффективных расходов и коррупции. По его словам, существующая политическая система в США не обеспечивает демократии, а действует как однопартийная. Новая партия, по замыслу Маска, должна вернуть американцам свободу выбора и обеспечить ответственное управление.
Опрос, проведенный компанией Quantus Insights с 30 июня по 2 июля, показал, что около 40% американцев готовы поддержать партию «Америка». Из тысячи опрошенных граждан 38% высказались против инициативы Маска, а 22% затруднились с ответом. Идея создания партии возникла на фоне недовольства бизнесмена законопроектом Трампа, направленным на сокращение федеральных расходов, который Маск счел неэффективным.
Кроме того, Маск отреагировал на заявления Трампа, который намекнул на возможные проблемы для бизнеса предпринимателя и даже его депортацию. Бизнесмен отметил, что мог бы ответить резкими действиями, но пока решил воздержаться. Он подчеркнул, что не хочет обострять конфликт, хотя считает такие угрозы со стороны президента провокационными.