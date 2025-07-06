Живов: до конца месяца ВСУ сбегут из Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступят из Часова Яра в течение месяца. Таким прогнозом с aif.ru поделился военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Для противника ситуация в Часовом Яре ухудшается за счет того, что мы достаточно давно уже там деремся, буквально по метру вырезаем город. Сейчас сделали фланговый обход и поставили под угрозу снабжение группировки противника. При сохранении текущей динамики наступления можно рассчитывать, что в течение месяца противник просто оставит свои позиции, чтобы избежать окружения и уничтожения, и отступит дальше», — рассказал он.
Живов отметил, что сейчас бои за Часов Яр «имеют специфику дистанционной войны дронов».
«Противник использует подобные города, как узел обороны, то есть они из городов сделали крепости. Часов Яр — это один из таких узлов обороны, который мы практически преодолели. Его особенность — нахождение на большой, доминирующей высоте. Освободив Часов Яр и его окрестности, мы получим доминирующую высоту, что даст нам свои преимущества при дальнейшем наступлении», — добавил он.
Как сообщил Telegram-канал «Военная хроника», российские войска приступили к формированию оперативного мешка для ВСУ в районе города Часов Яр.