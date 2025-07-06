В РФ из крови марала создали средство для лечения заболеваний десен

Препарат наносится на воспаленные участки десен дважды в день в течение двух недель. В результате этого нормализуется микроциркуляция тканей, уменьшается гиперемия, отек и кровоточивость, улучшаются репаративные процессы. В составе геля — пантогематоген, глицерин, пропиленгликоль, ментол, этанол и вспомогательные компоненты. По словам разработчиков, средство может быть использовано в широкой амбулаторной стоматологической практике и не вызывает побочных эффектов.