Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженка выжила при ударе дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

По ее словам, от снаряда их спасла виноградная арка на домашнем участке, в которой зацепилось взрывное устройство.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Дзержинска, ставшая беженкой, в беседе с РИА Новости поделилась, как чудом избежала гибели во время атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на её дом.

По её словам, всё произошло в тот момент, когда супруг вышел во двор за дровами. Женщина заметила в небе дрон, зависший прямо над ним, но не решилась закричать, опасаясь спровоцировать атаку.

Как рассказала собеседница, всего через несколько мгновений, когда муж уже вернулся в дом, а она сама только переступила порог, с беспилотника был сброшен боеприпас. Однако взрыв удалось избежать: устройство зацепилось за виноградную арку, установленную на участке, что, по её словам, задержало срабатывание и спасло им жизнь.

Она также отметила, что район, где они жили, неоднократно подвергался миномётным обстрелам со стороны соседних позиций.

Между тем дроны ВСУ атаковали три транспортных средства в Белгородской области. Водители получили ранения.