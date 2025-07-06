Беженка выжила при ударе дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

Как рассказала собеседница, всего через несколько мгновений, когда муж уже вернулся в дом, а она сама только переступила порог, с беспилотника был сброшен боеприпас. Однако взрыв удалось избежать: устройство зацепилось за виноградную арку, установленную на участке, что, по её словам, задержало срабатывание и спасло им жизнь.