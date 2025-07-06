Беженка выжила при ударе дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

Жительница Дзержинска, ставшая беженкой, в беседе с РИА Новости поделилась, как чудом избежала гибели во время атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на её дом.
По её словам, всё произошло в тот момент, когда супруг вышел во двор за дровами. Женщина заметила в небе дрон, зависший прямо над ним, но не решилась закричать, опасаясь спровоцировать атаку.
Как рассказала собеседница, всего через несколько мгновений, когда муж уже вернулся в дом, а она сама только переступила порог, с беспилотника был сброшен боеприпас. Однако взрыв удалось избежать: устройство зацепилось за виноградную арку, установленную на участке, что, по её словам, задержало срабатывание и спасло им жизнь.
Она также отметила, что район, где они жили, неоднократно подвергался миномётным обстрелам со стороны соседних позиций.
Между тем дроны ВСУ атаковали три транспортных средства в Белгородской области. Водители получили ранения.