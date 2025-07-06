Иммунолог объяснила, почему у женщин возникает аллергия на секс и чем это опасно

Согласно исследованию, некоторые женщины сталкиваются с аллергией на секс. Причиной может быть реакция на белки, которые содержатся в сперме. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала «Вечерней Москве», почему возникает аллергия на секс и можно ли ее вылечить.
По ее словам, это достаточно редкая белковая форма аллергии, но, как любая аллергическая реакция, она связана с нарушением защитных функций иммунитета.
— В таком случае у женщин может развиться нежелательная реакция на любые белки, в том числе на семенную жидкость, — пояснила Логина.
Аллергия на сперму может проявляться различными симптомами, если у женщины был незащищенный половой акт с мужчиной, уточнила специалист. Среди таких симптомов:
зуд;локальный отек в области половых органов;покраснение после секса;нехарактерные выделения.
Самое опасное последствие аллергии на сперму — проблемы с детородной функцией, подчеркнула доктор.
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Чтобы выявить точную причину аллергической реакции, женщине необходимо пройти обследование, порекомендовала специалист.
На сегодняшний день аллергия на сперму успешно лечится, заверила врач. Существует метод, который был разработан Московской медицинской академией и запатентован в 1992 году. Он называется аутолимфоцитотерапия (АЛТ) и применяется для лечения практически всех форм аллергических заболеваний. Исключения — лекарственная аллергия, а также укусы пчел и ос.
— Этот метод успешно применяют для лечения белковой аллергии, в том числе на мужскую сперму. В моей практике были такие пациентки, которые успешно прошли лечение и предотвратили самое опасное осложнение — женское бесплодие, — сообщила Логина.
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