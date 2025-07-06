Иммунолог объяснила, почему у женщин возникает аллергия на секс и чем это опасно

На сегодняшний день аллергия на сперму успешно лечится, заверила врач. Существует метод, который был разработан Московской медицинской академией и запатентован в 1992 году. Он называется аутолимфоцитотерапия (АЛТ) и применяется для лечения практически всех форм аллергических заболеваний. Исключения — лекарственная аллергия, а также укусы пчел и ос.