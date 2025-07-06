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Хаменеи впервые появился на публике после обострения конфликта с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после начала обострения ирано-израильского конфликта. Об этом стало известно в субботу, 5 июля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после начала обострения ирано-израильского конфликта. Об этом стало известно в субботу, 5 июля.

Как сообщает агентство IRNA, он принял участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, который в этом году отмечается 5 июля.

Видеозапись с Хаменеи была опубликована в рамках траурной церемонии в культурно-религиозном центре Хосейние имама Хомейни. День Ашура отмечается всеми мусульманами.

26 июня Али Хаменеи заявил о победе Тегерана над Израилем по итогам конфликта. В связи с этим 24 июня жители Ирана устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в военном конфликте с израильской стороной. Центральной локацией проведения праздничного мероприятия стала площадь Энекеляб-э Эслами.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».